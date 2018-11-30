Рубль показав найгіршу динаміку серед валют ринків, що розвиваються

Російська валюта падає до долара та євро, а також продемонструвала найгіршу динаміку серед ринків, що розвиваються на тлі агресії РФ у Керченській протоці.

Рубль в кінці листопада продемонстрував найгіршу динаміку серед національних валют ринків, що розвиваються, пише Bloomberg.

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За його даними, російська валюта може завершити місяць в мінусі вже другий раз поспіль. Песимізм інвесторів, зокрема, посилився після скасування двосторонньої зустрічі президентів США і Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна на полях саміту G20 в Аргентині.

Агентство підкреслює, що активи ринків дешевшають в очікуванні переговорів Трампа з головою КНР Сі Цзіньпінем, а наступного тижня, перед засіданням ОПЕК, найрізкіше за останні десять років зниження може показати нафта.

Під час торгів на Московській біржі у п'ятницю, 30 листопада, рубль падає до бівалютного кошика. Вже на відкритті сесії російська валюта стала падати щодо рівня закриття попереднього дня:

долар подорожчав до 66,4 руб. (на момент закриття — 66,2 руб.), а потім додав 30 коп.;

євро спочатку торгувалося за 75,6 руб. (на момент закриття — 75,4 руб.), а пізніше — 75,9 руб, передає РБК.

Кількома днями раніше, 27 листопада, Bloomberg повернув рублю звання найбільш ризикованої валюти у світі. Раніше такою була турецька ліра, однак вона зміцнилася після серйозної кризи в серпні на тлі розбіжностей між Анкарою і Вашингтоном, які закінчилися зняттям американських обмежень і підвищенням ключової ставки до 24% національним Центробанком.

Як повідомляв УНІАН, 25 листопада російські військові спільно з ФСБ захопили два малих броньованих артилерійських катери «Бердянськ» і «Нікополь» і рейдовий буксир «Яни Капу», які здійснювали плановий перехід з чорноморського порту Одеса до порту Маріуполь Азовського моря.

Пізніше під час проходження кораблів з зони очікування в пункт постійного базування, приблизно в 13-14 милях від узбережжя Криму, в районі 40 км на південний схід від Керчі, українські кораблі, які супроводжувалися судами РФ, були обстріляні і заблоковані. По катеру "Бердянськ" був відкритий вогонь на ураження з 30-міліметрової гармати російського сторожового корабля. Шість українських військовослужбовців поранені, інші члени екіпажів потрапили в полон.