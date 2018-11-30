В Україні стартував продаж ялинок: скільки коштуватиме новорічна красуня

Лісгоспи відомства у 2018 році мають намір реалізувати близько 500 тис. штук новорічних ялинок за ціною 60-70 грн за погонний метр.

Державне агентство лісового господарства України розпочало реалізацію новорічних ялинок, заготовлених на плантаціях або під час проведення оздоровчих рубок, повідомила прес-служба відомства.

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"Державні лісогосподарські підприємства починають реалізацію новорічних ялинок, які заготовлюються на спеціальних плантаціях або під час проведення рубок формування і заготовлення лісів", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що такі методи мінімізують шкоду для навколишнього середовища і Держлісагентство вживає заходів для забезпечення потреби в новорічних ялинках, не завдаючи шкоди лісу.

Як наголошується у повідомленні, спеціальні плантації новорічних ялинок створені на площі близько 5 тис. га, де росте 15 млн штук хвойних дерев різних порід і вікових груп. Щорічно в грудні передбачається проведення рубок догляду за лісом в загущених молодняках, де без шкоди для лісу можна вибрати близько 1 млн штук новорічних ялинок.

У Держлісагентстві уточнили, що в асортимент порід, які вирощуються як новорічні ялинки, входять сосна звичайна, сосна Паласа (кримська), ялина європейська і ялиця біла.

Цього року державні лісогосподарські підприємства мають намір реалізувати близько 500 тис. штук новорічних ялинок. При цьому вирощені дерева, заплановані для реалізації, заготовлюються під замовлення покупців, зазначили у прес-службі.

Також у відомстві додали, що цінова політика на новорічні ялинки в 2018 році залишиться в середньому на рівні минулого року. Зокрема, середня по Україні ціна при покупці ялинок в державних лісгоспах становить 60-70 грн за погонний метр.

Згідно з повідомленням, у сферу управління Держлісагентства входить 73% лісового фонду України, а тому забезпеченням новорічними ялинками займаються, крім підприємств відомства, й інші лісокористувачі.

Як повідомляв УНІАН, у новорічно-різдвяний період 2017-2018 рр. лісогосподарські підприємства, підпорядковані Держлісагентству, реалізували понад 557 тис. новорічних ялинок.