Трамп відклав збільшення штрафних мит на китайські товари

З 1 січня США повинні були у 2,5 рази збільшити мита на китайські товари. Але Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відкласти цю міру на 90 днів і спробувати скласти нову угоду.

Білий дім прийняв рішення на 90 днів відкласти підняття штрафних мит на китайські товари з 10 до 25 відсотків.

Про це в суботу, 1 грудня, повідомили представники адміністрації президента США і влади КНР, пише DW.

Це сталося після зустрічі Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20 в Буенос-Айресі, яка тривала 2,5 години. Збільшення штрафних зборів було намічено на 1 січня.

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Сторони також домовилися протягом 90 днів не накладати нових торгових обмежень і постаратися досягти нового взаємовигідної торговельного угоди. Якщо угоди не буде досягнуто, то після закінчення 90 днів після 1 січня штрафні мита будуть підвищені.

Штрафні санкції Сполучених Штатів щодо товарів з Китаю вступили в силу в кінці вересня. З введенням зборів у розмірі 10 відсотків на загальну суму 200 млрд доларів американські штрафні мита діють у відношенні приблизно половини імпорту США з КНР. Передбачалося, що 10-відсоткові мита будуть діяти до кінця поточного року, а з 1 січня 2019 року їх розмір зросте до 25 відсотків.