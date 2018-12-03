Світова собача еліта – в об’єктиві фотогеніїв

8-9 грудня 2018 рік, Київ

Вперше на міжнародних Дог Шоу «Київська Русь» та «Кришталевий кубок України», які традиційно в грудні проводить Кінологічна Спілка України, презентуватиметься фотовиставка «Життя як воно є», що присвячена братам нашим меншим. Ця мистецька галерея організована громадським об’єднанням «ЗооРеформа» і вже демонструвалася в Верховній Раді України, інформаційному агентстві «Укрінформ». Захід приурочений до 5-ої річниці ратифікації Європейської конвенції про захист домашніх тварин Верховною Радою України та Всесвітнього дня домашніх тварин. Якщо вам не вдалося відвідати фотовиставку раніше, у нас на вас чекає останній шанс насолодитися творчістю талановитих українських митців – шанувальників чотирилапих улюбленців. До речі, більшість фотохудожників належить до багатотисячної спільноти, яка зветься Кінологічна Спілка України!

Близько п’яти тисяч учасників із різних країн світу майже двохсот порід собак продемонструють свої екстер’єрні якості у рингах міжнародних виставок собак усіх порід «Київська Русь – 2018» та «Кришталевий кубок України – 2018» . Для шанувальників екзотичного та спортивного дресирування проходитимуть Кваліфікаційні змагання з Кінологічного фристайлу (танці з собаками) та Чемпіонат з Обідиєнс (послух) «Кришталевий кубок». Молоді кінологи представлять свої вміння на Чемпіонаті-конкурсі з Юніор-хендлінгу. Також відвідувачі зможуть дізнатися про каністерапію для «особливих» діток на традиційному Майданчику дружби, де, окрім показового уроку із каністерапії, циркового шоу з чотирилапими артистами та параспортивних ігор із собаками для «особливих» діток., презентуватиметься, як вже було сказано вище, ексклюзивна фотовиставка про братів наших менших «Життя як воно є». А також вперше! Поетичні читання з розумницею собакою, що працює в освітній програмі «Kimiko Takara – Читаємо разом!». Головний фінальний конкурс «Best in show» та Парад чемпіонів – 2018, де візьмуть участь найдостойніші чотирилапі, визначать найсильніших представників світової собачої еліти. Виставкове «меню», як завжди, порадує і гурманів, і широку аудиторію любителів собак. Усе це створить піднесений настрій кожному, хто завітає на виставки у передноворічний час.

Генеральний партнер виставок – компанія «Royl Canin Ukraine». Інформаційні партнери – журнал КСУ «Club Dogs», перший український сайт авторської журналістики «Fraza.ua».

Міжнародні виставки проводить Кінологічна спілка України, Президентом якої вже багато років є Георгій Оніщенко.

Вхід для людей із обмеженими можливостями (потрібен документ, що це засвідчує) та дітей до 7 років безкоштовний.

Виставки проходитимуть 8-9 грудня в Міжнародному виставковому центрі (Броварський пр-т, 15, п-ни 2,3, ст. м. «Лівобережна»).

Прес-служба КСУ

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