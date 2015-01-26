Американські IT-компанії одна за одною згортають роботу в окупованому Криму

З 1 лютого обмеження торкнуться і магазину додатків Google Play, оскільки завантаження додатків вважається експортом. Доступ збережеться до безкоштовних послуг Google (пошук, пошта, карти), пише "Комерсант".

"Крим тепер буде сидіти у VPN (Virtual Private Network - технологія, що забезпечує мережеві з'єднання поверх інтернету) - це, коли ти маєш зв'язок з сервером, наприклад, в Америці, і сидиш в мережі як би "звідти", - вважає технічний директор Redmadrobot Артур Цукрів. - Такий період відсутності або заборони доступу до Android Market (колишня назва Google Play) та iTunes вже був і в Україні, і в Росії. Користувачі привозили подарункові картки Apple, поповнювали ними баланс і через американські акаунти купували собі додатки. Крим вступить зараз у ті часи".

Повідомила своїх клієнтів про зупинку роботи на анексованому півострові платіжна система PayPal, що належить найбільшому в світі інтернет-аукціону eBay.

Читайте такожГиркін зізнався, що голосувати за анексію Криму депутатів змусили озброєні люди (відео)Слідом за Visa і MasterCard міжнародний платіжний сервіс PayPal повідомив клієнтів про припинення роботи в окупованому Криму. "Будучи глобальною компанією, що надає фінансові послуги, ми робимо все можливе для того, щоб відповідати законодавству по всьому світу. Проте в даний час ми не можемо надавати свої послуги клієнтам в Криму", - заявили в PayPal.

Слідом за заявою PayPal про обмеження для своїх користувачів в окупованому Криму зазначив ряд сервісів, які потребують операцій по оплаті або завантаженню програмного забезпечення (ПО), оголосив Google.