Заборона на викладку сигарет на прилавках призведе до втрат Держбюджету в розмірі 3,7 млрд грн

За оцінками Національної організації роздрібної торгівлі, після введення заборони на викладку сигарет закриються до 30% торговельних точок.

У разі, якщо Верховна Рада прийме проект закону №4030а, яким забороняється викладка сигарет на прилавках, втрати Держбюджету складуть 3,7 мільярда гривень і ще 200 мільйонів не дорахувався місцеві бюджети, пише «Бізнес Цензор».

Згідно з дослідженням видання, автори законопроекту, серед яких Ольга Богомолець, Олег Мусій, Ганна Гопко та інші, не надали економічного обгрунтування запропонованої заборони і не провели дослідження його впливу на здоров'я нації.

Згідно з Бюджетним кодексом, суб'єкти законодавчої ініціативи, вносячи проекти законів, які тягнуть за собою скорочення доходів бюджету, одночасно зобов'язані або запропонувати статті витрат, які потрібно урізати, або знайти рівноцінні компенсатори. Цього зроблено не було.

За оцінками Національної організації роздрібної торгівлі, після введення заборони на викладку сигарет закриються до 30% торгових точок. Крім того, частка курців в країнах, де така заборона була введена, не зменшилася, а зросла, в тому числі і серед неповнолітніх.

За даними Головного науково-експертного управління ВР, проект закону №4030а не досягне своєї мети, і написаний з рядом помилок і неправдивих даних. Зокрема, в Конвенції Всесвітньої організації охорони здоров'я немає вимоги про заборону куріння в приміщеннях будь-яких форм власності, про що говорять автори проекту.