США вимагають від ЄС ввести санкції проти Ірану

Всупереч словам іранської влади, ракетні тести проводяться зовсім не в оборонних цілях, вважають США. Вони закликали ЄС до жорстких дій щодо Ірану.

Ракетні випробування, які, згідно з заявами керівництва, збирається продовжити Іран, мають не лише оборонне значення, заявив у понеділок, 3 грудня, спецпредставник США по Ірану Брайан Хукс, зажадавши реакції від Брюсселя.

"Ми бажали б, щоб Європейський Союз ввів санкції відносно іранської ракетної програми", - зазначив він, пише DW.

Занепокоєння відновленням ракетних тестів висловив і Париж. Франція закликає Іран "негайно зупинити всю активність, пов'язану з випробування балістичних ракет, здатних нести ядерний заряд", йдеться в заяві МЗС Франції.

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Напередодні держсекретар США Майкл Помпео заявив, що Тегеран провів тестовий запуск балістичної ракети середньої дальності, яка "здатна нести кілька боєзарядів". Запуск "порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН", - підкреслив Помпео. Він закликав іранську сторону припинити подібні дії.

Тегеран відповів, що має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести "проводяться для оборони", повідомив представник збройних сил Ісламської Республіки, генерал Абольфазль Шекарчі.