Кабмін хоче сформувати в 2019 році наглядові ради в п'яти держкомпаніях

Дві з них - "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

Кабінет міністрів планує в 2019 році сформувати наглядові ради для п'яти державних компаній, двома з яких стануть "Укргідроенерго" та "Енергоатом".

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"На наступний рік ми плануємо сформувати ще п'ять наглядових рад для особливо важливих державних підприємств. Вже почали підготовку до відбору на "Укргідроенерго" і "Енергоатому". Згодом визначимо ще три підприємства. Це будуть незалежні наглядові ради, в яких більшість місць відведено саме незалежним кандидатам. Вони будуть сформовані з найбільш сильних професіоналів, які мають у своєму портфоліо успішний управлінський досвід і суттєві досягнення", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2016 року Верховна Рада прийняла закон про корпоративному управлінні в держкомпаніях, який передбачає створення наглядової ради та перетворення держпідприємств в акціонерні товариства.