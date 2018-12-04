Децентралізація в Україні наразі не є незворотною – Гройсман

За словами прем'єра, у Конституції україни необхідно закріпити незворотність завершення реформи.

На нинішньому етапі поки що не можна з упевненістю говорити, що реформа децентралізації в Україні має незворотний характер.

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Про це на круглому столі, присвяченому актуальним питанням реформування місцевого самоврядування, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Є етап, коли реформи потрібно генерувати, потім реформи потрібно приймати і впроваджувати, але не забувайте, що будь-яку реформу потрібно захищати. І сьогодні ми чітко можемо сказати, що незворотності в цьому процесі поки що немає. Вона тримається на наших лідерських позиціях. Я думаю, що ви більш ніж впевнені, що, якщо хтось зазіхатиме на місцеве самоврядування, першим на передовій стоятиму я і захищатиму. Але нам потрібно, щоб захищала інституція, в тому числі національне законодавство", - сказав він.

За словами прем'єра, саме тому він виступає за те, щоб прописати в Конституції положення про незворотність завершення реформи децентралізації.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман виступив за внесення змін до Конституції України для остаточного закріплення права громад на об'єднання та визначення розвитку територій.