"Смарт-холдинг" не дає відновити роботу "Амстор" - керівник

Як повідомляється, 22 січня законні керівники повернулися на свої робочі місця в 14 магазинах "Амстор" щоб провести зустрічі з колективами, організувати ревізію залишків, перевірити стан магазинів. Однак, охорона, виставлена "Смартом", перешкоджала легітимним управлінцям. Це підтверджують відеозаписи, розміщені в соцмережах, пише УНН.

"На словах вони обіцяють відновити нормальну роботу магазинів. А на ділі – не пускають тих, хто багаторічною роботою довів, що може управляти магазинами", - прокоментував дії "Смарт-холдингу" Олександр Вагоровський.

Керівник мережі звертає увагу, що обіцяні "Смартом" терміни запуску неодноразово переносилися. Він вважає, що "Смарт-холдинг" не в змозі організувати господарську діяльність через відсутність компетентних кадрів і розуміння процесів.

"Рейдери блокують можливість відновити роботу "Амстор" з 31 грудня. Компанії були вкрадені, тому рахунки арештовані. Залишки розкрадаються, товари псуються, несуть втрати постачальники і орендарі, співробітникам не виплачується законна зарплата. Уже будь очевидно, що "Смарту" не по зубам цей шматок", - підкреслив Олександр Вагоровський.

Олександр Вагоровський зазначив, що в результаті дій "Смарт-холдингу" наноситься шкода національній економіці.

"Втрати несуть понад 600 постачальників, які втратили один з каналів продажів. На вулиці залишаються 4000 співробітників мережі "Амстор" без роботи", - підкреслив Олександр Вагоровський.

За його даними, з моменту рейдерського захоплення втрати обороту склали 120 млн грн.

Нагадаємо, 31 грудня торгові центри мережі "Амстор" в Запоріжжі, Маріуполі, Києві та інших містах були заблоковані озброєними людьми під керівництвом представників "Смарт-Холдингу".

Роздрібна мережа "Амстор" була створена в 2003 році Володимиром Вагоровський. Оборот мережі в 2013 році склав 4 млрд грн. Мережа об'єднує 37 торгових центрів, з яких 17 знаходяться в зоні "АТО" і не контролюються менеджментом і власниками компанії.