Філатов просить президента призначити легітимного голову Фонду держмайна

Голова Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації Борис Філатов звернувся до Президента України із проханням призначити легітимного голову Фонду державного майна України, подавши на розгляд парламенту кандидатуру на посаду керівника Фонду.

«Від моменту призначення Парфененка Д. М. на посаду в. о. голови ФДМУ минуло вже більше семи місяців. Таким чином, на сьогоднішній день в Україні фактично відсутній легітимний голова ФДМУ, що ставить під сумнів можливість законного здійснення будь-яких приватизаційних процесів. Будь-які рішення за підписом в. о. голови Фонду можуть бути у подальшому оскаржені в суді. Тому Президент повинен якомога швидше визначитися зі своїм вибором. Верховна Рада розгляне будь-яку кандидатуру, яку внесе Президент. Це безумовне право Президента, але він повинен визначитися у найкоротші терміни», - заявив Філатов.

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