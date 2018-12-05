Гройсман анонсував скорочення районів в Україні до 100

За словами прем'єра, зменшення кількості районів викликане необхідністю створити фінансово сильні адміністративні одиниці.

Продовження реформи децентралізації в Україні передбачає укрупнення районів, щоб до 2020 року їх кількість скоротилася до 100.

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Про це під час Форуму місцевого самоврядування заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Нам необхідно сформувати нові спроможні райони, тому що ми розуміємо проблематику, коли створюються громади, а райони є різними за кількістю, за можливостями. Однозначно нам необхідно буде проводити укрупнення районів. І це є нормальним і незворотнім шляхом", - сказав він.

За словами прем'єра, зменшення кількості районів викликане необхідністю створити фінансово сильні адміністративні одиниці.

"Повірте, це не питання кількості, це питання якості та спроможності. Краще мати 100 районів, які будуть з якісними повноваженнями, з якісними фінансовими можливостями, які адекватно сприйматимуть запити громадян і виконуватимуть ці завдання", - зазначив Гройсман.

Прем'єр додав, що нова територіальна основа, яка має сформуватися в Україні до 2020 року, передбачає не лише укрупнення районів, а й створення загалом 1600-1800 спроможних об'єднаних територіальних громад.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман виступив за внесення змін до Конституції України для остаточного закріплення права громад на об'єднання та визначення розвитку територій.