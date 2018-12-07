У Росії почали готувати банки до відключення від Visa і Mastercard

Центробанк просить малі банки знайти запасного партнера, який зміг би обслуговувати їхні карти.

Банк Росії розіслав лист малим банкам з проханням знайти запасного партнера, який зміг би обслуговувати дані за їхніми банківськими картками.

Читайте такожСША можуть відключити Росію від SWIFT через Україну - Волкер

Як пише газета «Ведомости» з посиланням на джерела на ринку, це робиться у зв'язку з можливими новими санкціями з боку США.

Рекомендаційний лист розіслано дрібним банкам, які працюють з міжнародними платіжними системами Visa і Mastercard не безпосередньо, а через більші банки-партнери. ЦБ рекомендує дрібним банкам укласти додаткову угоду зі ще одним банком, який в разі чого зміг би забезпечити безперебійність роботи банківських карт.

Найбільшими гравцями в якості банків-операторів зв'язку із платіжними системами виступають РНКО «Платіжний центр», «Уралсиб», ВТБ, Росбанк і Промсвязьбанк. В ЦБ стверджують, що лист розіслано для зниження ризиків у платіжних системах, відзначаючи, що це міжнародна практика, однак учасники ринку не дуже розуміють побоювань регулятора.

Видання також відзначає, що зміна банку-партнера — це довгий і болісний процес, який займає близько 3-6 місяців, а також супроводжується збоями в роботі банківських карт. Зміна процесингового контрагента для банку обійдеться приблизно в 100 тисяч доларів.

Джерела видання стверджують, що ЦБ таким чином страхується не тільки від можливого падіння великих банків, які найчастіше порушують роботу дрібних партнерів, але й від можливих нових санкцій з боку США.

Як резюмує видання, на роботу банківських карт всередині Росії потенційні санкції не вплинуть — вони проходять через російську Національну систему платіжних карт (НСПК), проте за кордоном працювати карти не будуть.