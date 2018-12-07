Філіппіни закуплять американські вертольоти замість російських

Контракт на покупку 16 вертольотів Black Hawk буде укладено на початку 2019 року.

Філіппіни куплять у американської Sikorsky Aircraft Corp 16 вертольотів Black Hawk за $240 мільйонів, відмовившись від ідеї придбати дешевші російські вертольоти через санкції США щодо експорту російських озброєнь.

Читайте такожУ Росії почали готувати банки до відключення від Visa і Mastercard

Про це повідомив у п'ятницю філіппінський міністр оборони, передає Рейтер.

Спочатку Філіппіни домовилися про купівлю у Канади 16 вертольотів Bell 412, але в лютому угода була скасована через побоювання Оттави, що вертольоти можуть бути використані для боротьби з повстанцями.

Після цього Філіппіни розглядали купівлю ряду інших вертольотів, у тому числі S-70 Black Hawk, вироблених Sikorsky Aircraft, російських Мі-171, південнокорейських Surion і англо-італійських Agusta Westland AW139.

Міністр оборони Філіппін Делфін Лорензана сказав, що контракт на купівлю 16 вертольотів Black Hawk буде укладено на початку 2019 року, хоча запропонована Росією ціна була однією з найнижчих.

"Але платити їм дуже важко через санкції США", - сказав Лорензана журналістам.

S-70 Black Hawk - багатоцільовий вертоліт. Філіппіни також планують придбати до 10 бойових вертольотів в 2019 році.