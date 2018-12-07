Дубіль: Замість реальної "медреформи" 2 роки українців годують міфами

Його експертна група "Здоров’я нації" доказала, що реформа змінює лише порядок фінансування медзакладів, концентруючи кошти у новому монопольному органі – Нацслужбі здоров’я.

Влада не має комплексного плану проведення медичної реформи. Саме тому допомога вузьких спеціалістів буде доступна тільки для обраних.

Про це сьогодні у кулуарах парламенту заявив народний депутат з фракції "Батьківщина" Валерій Дубіль.

"Влада своїми діями намагається переконати українців, що реформа тільки розпочалася і на неї чекає світле майбутнє. Для цього вона сконцентрувала гроші медицини на первинці, фактично обікравши решту рівнів. Про те, де вона візьме гроші на решту рівнів, мовчить", – наголосив політик.

Він нагадав, що його експертна група "Здоров’я нації" раніше доказала, що реформа – це фейк. Вона змінює лише порядок фінансування медзакладів: у майбутньому понад 100 мільярдів гривень будуть сконцентровані у новому монопольному органі – Нацслужбі здоров’я.

"За великим рахунком, вони почали перерозподіляти фінансові потоки на утримання медзакладів та медичні закупівлі, і аж ніяк не виконувати свою справжню роботу – розробляти справжню стратегію. Стратегічних законопроектів, що описують систему охорони здоров’я – Медичний кодекс, законопроект про основи організації охорони здоров’я – зараз немає. Ми подали декілька законопроектів, які створюють цілісну систему медицини: про фінансування охорони здоров’я та загальнообов’язкове медстрахування, про організацію медобслуговування населення та про лікарське самоврядування. Ці документи можуть реально трансформувати галузь, але їх й досі не розглянули", – зазначив Валерій Дубіль.

Представник "Батьківщини" зауважив, що медицина реформується за принципом "створення видимості".

"Ми ухвалили Закон про автономізацію, а через півроку «реформатори» ухвалили інший, який йому суперечить. Останній забрав повноваження у місцевої влади з підтримки медзакладів, тому що просто виключив будь-яке інше джерело їхнього фінансування, окрім держбюджету. А МОЗ розповідає про зворотне, не наводячи аргументи. Він не виходить на конструктивний діалог, а продовжує займатись балачками", – наголосив політик.

Окрім того, обурюється Валерій Дубіль, навіть до ухвалених законопроектів, які підуть на користь українській системі охорони здоров’я і в розробці яких він брав участь, МОЗ не спромігся й досі розробити підзаконні акти.

"Щодо того ж Закону про автономізацію, МОЗ навіть через півтора року після ухвалення закону так і не розробив необхідні для його впровадження підзаконні акти. Немає порядку укладення договорів на медобслуговування населення, порядку розрахунку вартості таких послуг, проект типового договору", – сказав він.

Парламентарій переконаний, тільки спільними зусиллями, не ховаючись від медпрацівників і пацієнтів, можна переформатувати українську медицину.

"Найближчим часом кращі експерти, юристи, представники громадськості об’єднаються, щоб розробити спільний план дій виходу з цієї ями. Впевнений, тільки так можливо дати українцям працюючу систему охорони здоров’я, доступну і якісну медицину", – резюмував нардеп.