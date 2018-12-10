Україна і Литва підписали угоду про захист трудових мігрантів

Договір сприятиме зміцненню співробітництва у сфері захисту прав та інтересів працівників України та працівників Литовської Республіки.

Україна і Литва підписали угоду про захист прав трудових мігрантів та боротьби з нелегальним працевлаштуванням на законодавчому рівні, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики.

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"Міністр соціальної політики України Андрій Рева та міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус підписали Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво у сфері трудової міграції", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, дана угода підписана з метою розвитку дружніх відносин між країнами та у зв'язку з необхідністю забезпечення на законодавчому рівні захисту соціально-трудових прав українських громадян, які здійснюють оплачувану діяльність на території Литовської Республіки, та відповідно до громадян Литви, які здійснюють оплачувану діяльність на території нашої країни.

"Зазначена Угода регулює трудову міграцію між двома державами і буде сприяти зміцненню співробітництва у сфері захисту прав та інтересів працівників України та працівників Литовської Республіки, а також боротьбі з нелегальною роботою", - вказується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у 2018 році товарообіг між Україною та Литвою зріс на 20%. Товарообіг між країнами в 2017 році зріс до 1,054 мільярда доларів.