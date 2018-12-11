Суд у Канаді поки не відпустив під заставу фіндиректора Huawei

Китаянку звинувачують у тому, що вона причетна до постачання компанією продукції американського походження в Іран.

Суд у канадському Ванкувері не виніс рішення щодо питання про звільнення під заставу раніше заарештованої в Канаді фінансового директора компанії Huawei Мен Ваньчжоу, повідомила газета Star Vancouver.

Суд не зміг прийняти рішення про звільнення Мен Ваньчжоу під заставу в $15 млн, запропонований її чоловіком Лю Сяоцзун, у зв'язку з тим, що він не є резидентом Канади. Як зазначає видання, засідання суду продовжиться в вівторок. Про це пише ТСН.

Раніше повідомлялося, що фінансовий директор китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу, арештована в Канаді, під присягою заявила про свою невинуватість і виступила з вимогою про звільнення під заставу до рішення суду про екстрадицію її в США.

Китаянку звинувачують у тому, що вона причетна до постачання компанією продукції американського походження в Іран та інші країни в порушення експортного законодавства США і законів про санкції.

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Арешт був проведений канадською владою 1 грудня за запитом з Вашингтона.

Як повідомлялося, МЗС КНР після арешту Мен Ваньчжоу викликав посла США в Пекіні і заявив йому протест китайської сторони.

У суботу МЗС КНР також викликав канадського посла, закликавши "негайно звільнити затриману, забезпечити дотримання її прав".

Нагадаємо, що раніше США закликали союзників припинити використовувати обладнання Huawei.

Додамо, що у Ванкувері при перетині канадського кордону на запит США затримали фінансового директора китайської корпорації Huawei Менг Ванжу. Америка підозрює її в організації ухилення виконання санкцій США щодо Ірану. У МЗС Китаю розкритикували затримання, вимагаючи звільнити Ванжу.