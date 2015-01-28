Україна отримає від Китаю фінансову допомогу

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Як очікується, кошти підуть на реалізацію різних проектів, включаючи проекти з подолання наслідків надзвичайних ситуацій.

«Угода передбачає, що проекти будуть узгоджені додатковими міжурядовими договорами», - підкреслили в Мінекономрозвитку, додавши, що угоду підписали заступник міністра економ розвитку Ігор Веремій і Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Чжан Сіюнь.

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Довідка УНІАН. Україна багато років співпрацює з Китаєм у багатьох сферах, таких як сільське господарство, транспорт, медицина. У 2011 році українсько-китайські відносини були офіційно закріплені спільною декларацією як відносини стратегічного партнерства. Між країнами діє програма розвитку відносин на 2014-2018 роки.