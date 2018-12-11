Уряд виділить до 350 мільйонів на інновації
17:39, 11 грудня 2018Різне
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Ці кошти можуть бути спрямовані як на створення інноваційної продукції, так і на підтримку стартапів.
Володимир Гройсман / REUTERS
Кабінет міністрів України планує в 2019 році виділити 300-350 млн грн на інновації через Фонд підтримки інновацій.
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Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час конференції "Нова індустріалізація: спільні дії уряду та бізнесу".
"Фактично наступного року, я думаю, що близько 300-350 мільйонів ми зможемо виділити на підтримку інновацій", - сказав він.
За словами прем'єра, ці кошти можуть бути спрямовані як на створення інноваційної продукції, так і на підтримку стартапів.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді Кабінет міністрів прийняв рішення про створення Фонду розвитку інновацій.
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