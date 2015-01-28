Українці в Криму вимагають перекрити постачання електроенергії та продуктів на півострів - Джемілєв

Українці в Криму вимагають перекрити поставки електроенергії та продуктів на півострів, заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю Delo.ua.

За словами Джемілєва, «у кримських татар є роздратування з приводу того, що українська влада не перекриває поставки продукції та електрики на півострів. Вони кажуть, що витерплять це. Але цілі каравани з товаром йдуть з України, і це не тому що хочуть годувати Крим, а просто заробляють, бо там ціни вищі. Всі країни оголошують санкції, а ми (Україна) вирішили годувати. Коли я в Туреччині кажу з приводу того, що їхні кораблі заходять у Крим, мені відповідають: «Ви спочатку там зі своїми розберіться».

Говорячи про домовленість України з РФ щодо поставок електрики до Криму, Джемілєв сказав: «Яка може бути домовленість з країною, яка з тобою воює? Це призведе до втрати державності. Політики заявляють, мовляв, ми гуманні, там наші громадяни... Якраз таки наші громадяни і наполягають на тому, щоб перекрили (поставки до Криму з України)».

Читайте такожВетерани кримськотатарського руху закликають Росію припинити репресіїЗа його словами, «перебої з електрикою вже дають результати. Зараз на вулицях у Криму ви не побачите російських прапорів. Можна почути тільки недобрі слова (на адресу РФ)».

Коментуючи те, що 26 січня російські силовики провели обшуки та вилучили відеоархів телеканалу ATR, екс-голова Меджлісу повідомив, що «російські правоохоронці розслідують мітинги 26 лютого 2014 року. Хоча немає якоїсь практичної необхідності робити таке. Взагалі ситуація цікава, адже справа відбувалася в Україні, а розслідує це російська влада (називаючи подію "як кримські татари кривдили росіян"). У цьому плані виникає питання, які часові рамки? Може з 1954 року розслідувати? Жодного правового обґрунтування немає. Прийшли, сказали, ніби хочуть вилучити відеоматеріали, зняті 26 лютого. Хоча ці матеріали були показані по телебаченню. До того ж вони могли запитати їх, але вони з 200 омонівцями з автоматами в масках вилучили матеріали, і не тільки щодо розслідуваної справи. При цьому фотографували всіх присутніх на підтримку (телеканалу ATR) і попередили, що ті будуть оштрафовані, оскільки зібралися на несанкціонований мітинг. Тобто, це більше акція залякування».

За словами Джемілєва, є кілька сценаріїв дій окупаційної влади: «Один з них - створення такої задухи і нетерпимості, щоб змусити кримських татар емігрувати. Подібне було при першій окупації в 1873 році, коли створювалися умови, щоб кримські татари покидали півострів. Тоді наш народ емігрував до Османської імперії, і тепер там наша діаспора більша, ніж у самому Криму. Другий сценарій - спроба спровокувати криваві події. Щоб відбулося кровопролиття, а потім заявити, мовляв, ось тут терористи. Подібне вже було в Чечні».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

У квітні Джемілєву заборонили на 5 років в'їзд на територію Криму.

5 липня Росія заборонила на 5 років в'їзд до Криму голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.