Директорку Huawei відпустили під заставу у $7,5 мільйонів

Канадський суд відпустив під заставу фінансову директорку китайського технологічного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, затриману у Ванкувері за запитом США. Вона не може залишити місто та має носити електронний браслет.

Канадський суд ввечері у вівторок, 11 грудня, відпустив під заставу фінансову директорку китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу, яка була затримана на початку місяця за запитом США.

Сума застави склала 10 мільйонів канадських доларів (7,5 мільйона доларів США). Про це повідомляє DW.

Окрім того, Мен мала здати свій паспорт, постійно носити електронний браслет, не залишати місто Ванкувер, а в період з 23.00 до 06.00 залишатися на території одного з двох будинків, які належать їй.

Суд надав США 60 днів для того, щоб представити офіційний запит на екстрадицію Мен, з моменту її затримання в аеропорту Ванкувера 1 грудня, інформує агенція dpa. Якщо запит не буде отримано до 8 січня 2019 року, її мають відпустити. Наступне засідання суду у цій справі призначено на 6 лютого 2019 року.

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Компанія Huawei сподівається, що у справі Мен Ваньчжоу буде знайдено своєчасне рішення. "Ми всі впевнені, що правові системи Канади та США досягнуть справедливого висновку в процесі", - заявив речник Huawei. Раніше компанія заявляла, що виконує усі закони та правила в усіх країнах, де вона працює, зокрема норми про експортний контроль та санкції ООН, США та ЄС.

Канадський прокурор Джон Гібб-Карслі заявив, що міністерство юстиції США виступило проти звільнення Мен Ваньчжоу під заставу, побоюючись, що вона може втекти, адже в її розпорядженні є значні фінансові ресурси. Але адвокат підозрюваної Девід Мартін заявив суду, що його клієнтка ніколи б не втекла, оскільки це б "збентежило Китай".

Своєю чергою Мен Ваньчжоу заявила, що має проблеми зі здоров'ям та повинна пройти лікування у лікарні Ванкувера через гіпертонію після арешту. "Я продовжую почуватися погано, і мене хвилює моє здоров'я, яке погіршується, коли я перебуваю в ув'язненні", - зазначила вона. Адвокат також додав, що Мен, яка раніше мешкала у Канаді, володіє у Ванкувері двома будинками та готова залишитись там із чоловіком та донькою, доки триває її процес. Її чоловік сказав у суді, що готовий до переїзду та готовий надати заставу.