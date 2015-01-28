Абромавічус хоче ліквідувати "Укрекоресурси"

Про це заявив під час засідання уряду міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус.

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"Коли зустрічаюся з бізнес-асоціаціями... перше, на що вказують, - це "Укрекоресурси", які збирають гроші на утилізацію тари, а ніяка утилізація тари не здійснюється. Тому Європейська бізнес-асоціація, Американська торгівельна палата, всі інші просять нас прибрати це агентство", - сказав Абромавічус.

За словами міністра, однією з головних претензій бізнесменів, яку вони висловлювали в ході діалогу із представниками міністерства, була діяльність саме цього агентства.

Причому Абромавічус повідомив, що Мінекономрозвитку готує проект урядової постанови, спрямований на демонополізацію ринку утилізації тари та упаковки.

Нагадаємо, у квітні Кабмін призначив голову «Укрекоресурсів».

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрекоресурси" є єдиним законним (Постанова № 915 від 26.07.2001 року «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини») суб'єктом господарської діяльності, який забезпечує організацію системи збирання, заготівлі та утилізації використаної тари, пакувальних матеріалів та відходів як вторинної сировини. «Укрекоресурси» дотує компанії, що займаються роздільним збором вторсировини.