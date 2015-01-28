Контрабанда сигарет стає одним із джерел фінансування світового тероризму - експерти





Про це в інтерв'ю німецькому виданню «Spiegel» заявила американський професор, засновник Інституту питань тероризму, міжнародної злочинності та корупції Луїза Шеллі.

За словами вченого, нелегальна торгівля тютюновими виробами є одним із основних джерел фінансування Ісламської держави Іраку і Леванту (ІГІЛ), пише РБК-Україна.

- Раніше ІГІЛ отримувала кошти з країн Перської затоки. Зараз одним із ключових джерел фінансування є нелегальний продаж нафти. Але ІГІЛ також диференціював свою бізнес-модель і діє в багатьох нелегальних сферах. Серед них найбільш прибутковими є контрабанда тютюнових виробів і порнографія - пояснила Луїза Шеллі.

Схожі дані подає і EUROPOL. За їх інформацією, в Європейському Союзі нелегальними сигаретами займаються в основному злочинні угруповання зі Східної Європи та В'єтнаму. Але в цьому бізнесі мають свій інтерес і численні терористичні організації – такі як Аль-Каїда і Талібан. Інформацію про це EUROPOL опублікував ще в 2012 році, за результатами дослідження для Ради безпеки ООН.

Генеральний секретар Інтерполу Рональд Ноубл оцінює прибуток організованої злочинності від нелегального обігу тютюнових виробів в 40-50 млрд. доларів на рік - вище, ніж прибуток від контрабанди наркотиків.

Одна з причин такої популярності тютюнового контрафакту - висока прибутковість при відносно низьких ризиках (порівняно з контрабандою наркотиків). Так, в Євросоюзі прибутковість нелегальної торгівлі тютюном оцінюється в 6 млрд. євро на рік, а розкриваність злочинів, пов'язаних з тютюновим контрафактом, не перевищує 5%.

За прогнозами Euromonitor, в 2015 році обсяг світового ринку незаконного виробництва та нелегальної торгівлі тютюновими виробами продовжить зростати і до 2016 року перевищить 660 млрд. сигарет (11-12% світового ринку тютюнових виробів).

Нагадаємо, 21 січня Служба безпеки України заявила, що терористична організація «Донецька народна республіка» отримує фінансування в т.ч. від продажу нелегальних сигарет.

- Засоби для бойовиків надходили від незаконної реалізації контрафактної тютюнової продукції в контрольованих бойовиками районах Донецької та Луганської областей. Розгалужену мережу для постачання та продажу сигарет власники тіньового бізнесу створили спільно з главою т.зв. «Міністерства доходів і зборів ДНР» Олександром Тимофєєвим на прізвисько «Ташкент» і двома його подільниками - заявили в Службі безпеки України.

В СБУ встановили, що в грудні 2014 від реалізації контрафактного тютюну ДНР отримала близько 3 млн. грн. готівкою