Європарламент схвалив угоду про вільну торгівлю з Японією

Японський парламент раніше вже ратифікував цей документ.

Європейський парламент у середу, 12 грудня, схвалив Угоду про вільну торгівлю між Євросоюзом та Японією, він вступить в силу 1 лютого 2019 року.

Японський парламент раніше вже ратифікував цей документ, який був підписаний лідерами Японії та ЄС у липні цього року, передає dw.com.

Договір, який готувався з 2013 року, покликаний скасувати практично всі мита та інші торговельні бар'єри для підвищення темпів економічного зростання і створення нових робочих місць. Так, він скасовує для європейських виробників продовольчих товарів митні збори на ввезення в Японію переробленої свинини, а також певних сортів сиру і вина. У Євросоюзі відзначають, що це обіцяє величезну вигоду європейським фермерам.

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Японська сторона в свою чергу зацікавлена передусім у зниженні мит на промислові товари, особливо автомобілі. Зараз японські легкові автомобілі оподатковуються в ЄС митом в розмірі 10 відсотків, а вантажні - від 10 до 22 відсотків.

На частку Євросоюзу та Японії припадає більше третини світового ВВП. Брюссель очікує істотного зростання експорту, оскільки вступ договору в силу дозволить експортерам ЄС щорічно економити близько 1 млрд євро. Договір з Токіо - найбільш масштабна з угод про вільну торгівлю, укладених на даний момент Європейським Союзом.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня представники США, Канади і Мексики домовилися про переукладання Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (NAFTA). Угода також змінить свою назву. Замість NAFTA (North American Free Trade Agreement) воно буде іменуватися USMCA (the United States - Mexico - Canada Agreement - Угода США, Мексики і Канади).