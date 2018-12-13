Держпродспоживслужба затвердила періодичність перевірок імпорту в Україну

Відомство затвердило наказ, який визначає періодичність перевірок та досліджень нехарчових продуктів і харчових продуктів нетваринного походження.

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів затвердила періодичність перевірок вантажів, які ввозяться на митну територію України, повідомила прес-служба відомства.

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У повідомленні сказано, що Держпродспоживслужба затвердила наказ, яким визначається періодичність документальних перевірок, перевірок відповідності, фізичних перевірок, лабораторних досліджень і випробувань вантажів, включених у перелік продуктів, які підлягають державному контролю на призначених прикордонних інспекційних постах, а також перелік харчових продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, вантажі з якими при ввезенні на митну територію України підлягають посиленому державному контролю.

Крім того, наказом затверджено періодичність перевірок та лабораторних досліджень продуктів нетваринного походження та кормів нетваринного походження, які ввозяться на митну територію України і підлягають контролю згідно з щорічним планом державного контролю.

Як повідомляв УНІАН, з 2019 року Держпродспоживслужба почне проводити перевірки операторів ринку без попередження, крім випадків, коли таке попередження буде необхідною умовою забезпечення ефективності державного контролю.