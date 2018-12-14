Кабмін звільнив першого заступника голови Госаудитслужбы Косінова

Його звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу.

Кабінет міністрів звільнив Станіслава Косінова з посади першого заступника голови Державної аудиторської служби України.

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Про це йдеться у прийнятому на засіданні уряду в середу розпорядженні, яке опубліковано в газеті "Урядовий кур'єр".

"Звільнити Косінова Станіслава Анатолійовича від виконання обов'язків першого заступника голови Державної аудиторської служби України у зв'язку з переходом на іншу роботу", - сказано в тексті розпорядження.

Довідка УНІАН. Станіслав Косінов займав посаду першого заступника голови Госаудитслужбы з липня 2016 року, а до цього кілька років очолював Державну фінансову інспекцію в Харківській області. З 2002 по 2006 роки був народним депутатом України четвертого скликання.