Білорусь може вийти із ЄАЕС - Лукашенко

Із таким попередженням виступив президент Олександр Лукашенко на прес-конференції для білоруських і зарубіжних ЗМІ, передає ТАСС.

Лукашенко нагадав, що Білорусь підписала договір про ЄАЕС із застереженнями. "Якщо домовленостей будуть дотримуватися, то ми будемо свято виконувати все, що стосується ЄАЕС. Якщо не будуть дотримуватися, то ми залишаємо за собою право аж до виходу з ЄАЕС", - уточнив президент.

За оцінкою президента, шлях створення ЄАЕС не буде простим. "Він зачіпає інтереси не лише політиків - це конкретні гроші", - пояснив Лукашенко.

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"Є моменти, які взагалі не повинні бути присутніми після підписання документів (ЄАЕС - ред.), це так звані війни - молочні, м'ясні", - продовжував президент. Він поскаржився, що частіше "випинається драчка з Росією, але суперечності існують і в Росії з Казахстаном".

Президент констатував, що весь світ інтегрується, і "нам треба зберегти нашу єдність". "Для нашої десятимільйонної країни мати 170-мільйонний ринок збуту нашої продукції - це благо", - сказав він. Крім того, зазначив він, Білорусь завдяки тісній інтеграції, отримує російський газ по 134 долари за 1000 кубометрів, тоді як Україна - майже по 400 доларів.

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Білорусь буде всебічно сприяти поглибленню інтеграції у рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), створення рівноправного союзу без вилучень та обмежень, запевнив глава держави. "Ми зобов'язані використати можливості, які відкриваються в рамках Євразійського економічного союзу", - сказав він, наголосивши, що Білорусь головує в ЄАЕС з 1 січня 2015 року.

Білорусь виступила активним прихильником розвитку інтеграційних процесів на пострадянському просторі, створивши разом із Росією та Казахстаном Митний союз, який почав діяти з 1 січня 2010 року. Рівно через два роки три країни налагодили більш тісну взаємодію в рамках Єдиного економічного простору. З 1 січня 2015 року почав функціонувати Євразійський економічний союз. Договір про його утворення був підписаний Росією, Казахстаном та Білоруссю 29 травня 2014 року. Пізніше до нього приєдналася Вірменія, про свій намір брати участь у ЄАЕС заявив і Киргизстан.

За словами Лукашенка, Білорусь на даний час більше торгує із Заходом, ніж із Росією.

"Ми вже торгуємо більше із Заходом, ніж із Росією", - сказав він.

За його словами, на частку Росії припадає 42% обсягу торгівлі Білорусі порівняно із 85% раніше.

Лукашенко назвав головним завданням Мінська диверсифікацію експорту.

Ніяких великих зрушень у відносинах Білорусі із Європою та Америкою не буде, поки не відбудуться президентські вибори у країні, сказав Лукашенко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Азербайджан не буде вступати в Євразійський економічний союз.