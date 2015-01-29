Facebook минулого року збільшив прибуток у 2 рази

Також істотно зросла кількість користувачів цієї соціальної мережі, повідомляє Радіо Свобода.

Повідомляється, що чистий прибуток компанії за останні три місяці минулого року склав 701 мільйон доларів, що на 34 відсотки більше порівняно з аналогічним періодом 2013 року.

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Засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що доходи від реклами зросли на 53 відсотки, склавши 3 мільярди 590 мільйонів доларів. Причому близько 70 відсотків рекламної виручки припадає на мобільну версію.

У цілому за рік прибуток соціальної мережі збільшилася вдвічі, склавши два мільярди 900 мільйонів доларів. Доходи зросли на 58 відсотків, досягнувши 12 мільярдів 800 мільйонів доларів, зазначив Цукерберг.

За словами Цукерберга, на сьогоднішній день місячна аудиторія активних користувачів Facebook становить один мільярд 390 мільйонів осіб, що на 13 відсотків більше порівняно з минулим роком.

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook і Tesla Motors інвестують у розробку штучного інтелекту $40 мільйонів.