Прибуток Samsung впав вперше за три роки

Samsung Electronics Co Ltd повідомила в четвер про падіння прибутку в 2014 році, вперше за останні три роки, через слабкі показники підрозділу мобільних пристроїв, повідомляє Рейтер.

Операційний прибуток південнокорейської технологічної компанії минулого року впав до 25,0 трильйона вон з 36,8 трильйона в 2013 році. Це найнижчий показник з 2011 року.

Прибуток від продажу смартфонів та інших мобільних гаджетів в жовтні-грудні знизився в річному порівнянні на 64% до 1,96 трильйона вон ($1,8 мільярда).

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Прибуток цього підрозділу знижується п'ятий квартал поспіль, тоді як у головного конкурента Samsung, Apple Inc, справи, навпаки, йдуть в гору - напередодні американська компанія повідомила про найбільший прибуток в корпоративній історії.