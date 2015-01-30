Річний прибуток Google зріс до $14,4 млрд

Чистий прибуток Google за підсумками 2014 року зріс на 11,7%. Компанія заробила $14,44 млрд порівняно з $12,92 млрд в 2013 році, передає «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.

У перерахунку на одну акцію прибуток становив $21,02 проти $19,07 в 2013 році. Річна виручка Google збільшилася на 19%, до $66 млрд.

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Прибуток Google за четвертий квартал зріс на 41%, до $4,75 млрд, склавши в розрахунку на одну акцію $6,91 і не виправдавши прогнозів на рівні $7,11. Квартальна виручка компанії становила $18,1 млрд.