Річний прибуток Google зріс до $14,4 млрд
10:14, 30 січня 2015Різне
139
Річна виручка Google збільшилася на 19%, до $66 млрд
REUTERS
Чистий прибуток Google за підсумками 2014 року зріс на 11,7%. Компанія заробила $14,44 млрд порівняно з $12,92 млрд в 2013 році, передає «Газета.Ru» з посиланням на Bloomberg.
У перерахунку на одну акцію прибуток становив $21,02 проти $19,07 в 2013 році. Річна виручка Google збільшилася на 19%, до $66 млрд.
Читайте такожГлава Google пророкує світу зникнення інтернету
Прибуток Google за четвертий квартал зріс на 41%, до $4,75 млрд, склавши в розрахунку на одну акцію $6,91 і не виправдавши прогнозів на рівні $7,11. Квартальна виручка компанії становила $18,1 млрд.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter