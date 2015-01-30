Жириновський запропонував установити в Росії "радянський" курс долара в 65 копійок

Лідер ЛДПР Володимир Жириновський запропонував Центробанку встановити курс долара в 65 копійок.

Про це він заявив під час обговорення антикризових заходів у Держдумі, передає кореспондент РБК.

«Установіть, як за радянської влади, 65 коп. за долар, і все буде нормально. Ніяких валютних операцій усередині країни і обмежте вивезення капіталу з країни», - сказав Жириновський.

Під час свого виступу він також закликав до захисту Росії та її інтересів. «За 40 років до початку Першої світової Америкою був створений план по трьом світовим війнам. Виконується план трьох світових воєн на знищення Росії. Комуністи намагалися захистити Безсонова, а треба захищати Росію», - закликав лідер ЛДПР.

Читайте такожЖириновський заявив, що Крим необхідно перейменуватиВін зазначив, що в сьогоднішній ситуації головне - це «мізки». На думку Жириновського, треба розуміти, що «третя світова вже йде», і необхідно ввести відповідальність за невиконання пунктів антикризового плану.

План уряду передбачає спрямування ресурсів на завершення розпочатих проектів, скорочення витрат на функціонування органів влади, підтримку бізнесу та інші заходи. За оцінкою кабміну РФ, на все це потрібно 2,3 трлн руб.