Amazon закінчив 2014 рік зі збитками $241 млн

Річний збиток у розрахунку на одну акцію становив 0,52 долара проти прибутку в 0,59 долара в 2013 році. Чиста виручка від продажів Amazon за 2014 рік зросла на 19,5% - до 88,98 мільярда доларів, передає РИА Новости.

Чистий прибуток онлайн-ритейлера в четвертому кварталі 2014 року опустилася до 214 мільйонів доларів з 239 мільйонів роком раніше. При цьому протягом трьох кварталів 2014 року компанія фіксувала чистий збиток.

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Чистий прибуток на акцію в четвертому кварталі становив 0,45 долара проти 0,51 роком раніше. При цьому аналітики очікували показник на рівні 0,17 долара за акцію. Чиста виручка від продажів Amazon за четвертий квартал зросла на 14,6%, до 29,328 мільярда доларів.

Компанія пов'язує зростання чистого прибутку в четвертому кварталі зі збільшенням вартості прем'єр-акаунтів і зростанням уваги користувачів до Prime Instant Video - хостингу Amazon для скачування та перегляду відео.