Корейська KIA через важку ситуацію в економіці Росії припинила спонсорувати московський «Спартак»

Корейська компанія KIA Motors відмовилася від співпраці з московським футбольним клубом «Спартак» через скорочення рекламного бюджету команди, викликаного важкою ситуацією в економіці Росії.

Як повідомляє сайт "Чемпіонат", у прес-службі компанії KIA Motors прокоментували заяву власника московського «Спартака» Леоніда Федуна, що клуб втратив KIA як спонсора через останні події в економіці.

«Протягом п'яти років Kia Motors Rus була офіційним спонсором футбольного клубу «Спартак». На жаль, в умовах непростої ситуації на ринку нам, як і більшості компаній, довелося скоротити рекламний бюджет, тому ми були змушені припинити нашу співпрацю з футбольним клубом «Спартак» наприкінці 2014 року. Це рішення було непростим для нас, оскільки ми вважаємо футбольний клуб «Спартак» одним із кращих у Росії», - зазначили в компанії KIA Motors.

Читайте такожБорги російських корпорацій і банків погіршать позиції рубля у лютому«Ми завжди прагнемо сприяти розвитку футболу і сподіваємося, що незабаром у нас з'являться можливості для реалізації проектів, спрямованих на підтримку російського футболу», - повідомили у прес-службі компанії кореспонденту «Чемпіонату» Галині Козловій.