Відбулося типове рейдерське захоплення групи компаній "Амстор" - юрист

Так охарактеризував дії "Смарт-холдингу" відомий експерт в галузі права, почесний президент компанії Jurimex, доктор юридичних наук Данило Гетманцев.

«Наявна підробка документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, - це окремий склад злочину, відповідальність за який передбачена ст. 205-1 КК України», - вважає юрист, якого цитує Укррудпром.

Дії із захоплення групи компаній "Амстор", за його словами, можна кваліфікувати як перешкоджання законній господарській діяльності (ст. 206 КК). Адже в результаті незаконного внесення змін у статутні документи та їх подальшої реєстрації колишні власники були позбавлені частки в компаніях, внаслідок чого вони втратили можливість керувати компаніями, що їм належать, одержувати від цього прибуток.

«Тобто, у колишніх власників відібрали бізнес, який вони ж і створювали», - звертає увагу Гетманцев.

Ще один склад злочину - незаконне заволодіння майном підприємства (ст. 206-2 КК). Зокрема, зазначена стаття передбачає кримінальну відповідальність за протиправне заволодіння частками учасників з використанням підроблених документів. Що, судячи з усього, і мало місце з компаніями групи "Амстор", зазначив почесний президент Jurimex.

«Після скасування незаконної реєстрації змін, внесених до статутних документів "Амстора", по ланцюжку можуть бути оскаржені та скасовані всі рішення, прийняті новим власником і призначеними ним директорами, в тому числі і кадрові. Таким чином, будь-які документи, що виходять від "Амстора" після 30.12.14 можуть бути оскаржені», - підкреслив Гетманцев.

До кримінальної відповідальності можуть притягнути також тих, хто виконує доручення незаконного керівництва, якщо вони будуть спрямовані на завершення злочинного умислу, реалізація якого почалася 29 грудня минулого року, попереджає юрист.

Говорячи про перспективи розслідування, керівник Jurimex-а підкреслив, що оскільки в справі фігурує не маленька компанія, а велика торговельна мережа з мільярдними обігами, "справа "Амстора" навряд чи буде довго припадати пилом на полицях у правоохоронців.

«Адже мова йде не тільки про захист прав законних власників, але й про великий трудовий колектив, який також постраждав від незаконних дій загарбників. Враховуючи, що колишні власники також оскаржують реєстрацію змін до статутних документів у судовому порядку (і для скасування такої реєстрації є більш ніж достатньо підстав), ситуація вирішиться на користь законних власників компаній групи "Амстор", - упевнений Данило Гетманцев.

Довідка. Юридична компанія Jurimex заснована в 2003 році і на сьогодні об'єднує понад 70 висококваліфікованих професіоналів українського та міжнародного права з практичним досвідом.

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