США готують проти Росії нові бізнес-санкції - The Wall Street Journal

США розробляють нові санкції проти Росії, повідомило джерело видання Wall Street Journal в Білому домі. Він уточнив, що мова йде про нові обмеження у сфері бізнесу, однак не сказав, що саме готує Вашингтон.

При цьому співрозмовник газети визнав, що нинішній пакет санкцій хоча і вдарив по російській економіці, однак при цьому не змінив позицію Кремля в українському питанні. Він припустив, що, можливо, має пройти ще якийсь час, щоб санкції привели до відчутних результатів.

При цьому видання вказує, що у Вашингтоні є чимало прихильників надання військової допомоги Україні у вигляді відправки туди американської летального зброї. Прихильники цієї точки зору не вірять, що Україна доб'ється з допомогою цих поставок перемоги у військовому конфлікті, пише РБК.

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Проти поставок зброї виступає президент США Барак Обама. В інтерв'ю CNN минулої неділі він підкреслив, що США будуть добиватися свого за допомогою дипломатичних методів. «Я не думаю, що це буде правильно з боку США або інших країн вступати у військовий конфлікт з Росією. Але ми підсилюємо кордони країн, які є членами НАТО», - сказав голова Білого дому.