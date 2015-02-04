ЄЦБ не сподобалася пропозиція Греції щодо реструктуризації боргу

Європейський центральний банк не згоден з ключовим пунктом нового антикризового плану Греції, пише «Газета.Ru» з посиланням на The Financial Times.

Голова грецького Мінфіну Яніс Варуфакіс пропонував варіант, згідно з яким Афіни залучать €10 млрд через випуск короткострокових казначейських векселів як "проміжного фінансування" на найближчі три місяці, поки Греція погоджує нові заходи зі своїми партнерами по єврозоні.

Однак ЄЦБ не бажає схвалювати продаж боргів, йдеться в статті. «Грецький план повністю покладається на ЄЦБ. ЄЦБ займе жорстку позицію», - цитує чиновника газета, що представляє одну з країн єврозони.

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Раніше повідомлялося, що Варуфакіс запропонував провести реструктуризацію суверенного боргу. За словами міністра фінансів, Греція погодиться на відмову від списання частини боргу за умови здійснення боргових свопів.

Як зазначає газета, позиція ЄЦБ підвищує ставки в протистоянні уряду Греції, який виступає проти жорстких економічних заходів, та міжнародних кредиторів Афін. Якщо ситуація не вирішиться, то в найближчі тижні країна може залишитися без запасів готівки, додає видання.

11 лютого міністри фінансів країн - членів єврозони, як очікується, проведуть термінові переговори і обговорять плани Варуфакіса. У середу глава грецького Мінфіну повинен зустрітися з президентом ЄЦБ Маріо Драгі у Франкфурті.