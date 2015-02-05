У США і ЄС різко впали продажі горілки
07:51, 05 лютого 2015Різне
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Зростання продажів горілки сповільнилося за останні два роки в порівнянні з іншими алкогольними напоями.
Американці стали частіше віддавати перевагу віскі, бурбону і текілі / УНІАН
Про це повідомляє Дождь з посиланням на Market Watch.
За інформацією видання європейці і американці стали частіше віддавати перевагу віскі, бурбону і текілі. У той же час, продажі горілки досі складають чверть від загальної суми реалізованих у США алкогольних напоїв.
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Згідно з даними дослідження, проведеного аналітичною компанією IWSR, загальний попит на горілку виріс на 1.9%. У той же час загальний попит на міцний алкоголь збільшився на 2,7%.
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