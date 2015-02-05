Бойовики “ЛНР” ввели власний акциз і втридорога продають цигарки
15:39, 05 лютого 2015Різне
672
Бойовики “ЛНР” ввели акциз “Новоросії” на продаж сигарет.
REUTERS
Про це повідомили місцеві жителі Луганська. “Наразі у Луганську можна купити пачку сигарет із такою акцизною маркою.
Ймовірно, що їх привозять з Росії. На пачці наклеїли прапорець “Новоросії”, - повідомляють місцеві мешканці, пише УНН.
Як вдалось дізнатись УНН, такі сигарети продають у підконтрольному бойовикам Луганську. “Ціни на тютюнові вироби вищі за ціни в Україні на 3-5 гривень”, - повідомили жителі Луганська.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter