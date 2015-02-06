Казахстан хоче заборонити імпорт деяких російських товарів

Казахстан може заборонити або обмежити постачання низки товарів з Росії через девальвацію рубля і нездатність казахстанських виробників конкурувати з дешевими російськими товарами, пише в п'ятницю газета "Комерсант" з посиланням на джерела в російському Мінсільгоспі.

Курси долара і євро щодо рубля останнім часом зростають. У середині грудня 2014 року після поступового зниження курсу рубля щодо основних світових валют стався різкий обвал: за два дні рубль впав на 17%, чого не було з 1998 року.

"Астана наполягає на введенні заборони або обмежень на постачання ряду продукції з Росії у зв'язку з загрозою внутрішньому ринку Казахстану через девальвацію рубля... Мова йде про нафтопродукти, автомобілі і акумулятори для них, будівельної арматури, кабельно-провідникову продукцію, склотару, м'ясо і яйця курки, макаронні та кондитерські вироби, борошно та соки", - пише газета з посиланням на джерела.

За даними "Комерсанта", переговори щодо вирішення проблем у взаємній торгівлі тривають вже тиждень, і "достатніх обґрунтувань для введення обмежень не представлено". Статистика Митного союзу не підтверджує різке зростання імпорту російської продукції до Казахстану, проте в ній не враховані дрібногуртові партії та товари, що ввозяться фізичними особами. Зараз експерти двох країн "уточнюють обсяги та цінові параметри імпорту".

У листопаді 2014 року Казахстан вже вводив заборону на продаж низки марок горілки і пива російського виробництва через невідповідність вимогам харчової безпеки. Але незабаром Росспоживнагляд повідомив про скасування Казахстаном заборони після консультацій російського і казахстанського відомств.

Росія, Білорусь і Казахстан підписали 29 травня 2014 року в Астані договір про Євразійський економічний союз, який набув чинності 1 січня 2015 року. Створення ЄАЕС виводить країни-учасниці колишнього Митного союзу, чий сумарний ВВП становив 85% валового продукту СНД, на вищий рівень інтеграції.

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Падіння рубля не може не вплинути на роботу союзу. Президент Білорусі Олександр Лукашенко раніше заявляв про ведення розрахунків з Росією в доларах або євро. А Національна палата підприємців Казахстану запропонувала уряду ввести тимчасові торгові обмеження в рамках ЄАЕС для захисту внутрішнього ринку в зв'язку з ослабленням курсу російського рубля.

Однак, на думку російських експертів, ЄАЕС витримає падіння рубля, члени об'єднання повинні якомога швидше узгодити валютну політику.