Німеччина відмовила Греції у списанні боргів

Міністри фінансів Німеччини Вольфґанґ Шойбле та Греції Яніс Варуфакіс під час зустрічі в Берліні у четвер, 5 лютого, виявили глибокі розбіжності щодо шляхів вирішення грецьких боргових проблем.

"У нас були довгі й інтенсивні дискусії, але ми не досягли повної згоди", - наголосив Шойбле на спільній прес-конференції після першої зустрічі з новопризначеним грецьким міністром, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на AFP.

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Очільник німецького мінфіну відхилив можливість щодо часткового списання боргів Греції. "Ми домовилися, - якщо я правильно зрозумів, - що питання списання боргів не є актуальним на даний час", - наголосив він.

Крім того, Шойбле зазначив, що "скептично" ставиться до деяких кроків, до яких вдається уряд в Афінах. При цьому міністр фінансів ФРН наголосив на важливості подальшої співпраці грецького уряду з "трійкою" кредиторів, назвавши це "беззаперечним".

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У свою чергу грецький міністр фінансів Яніс Варуфакіс зазначив, що списання боргів Греції справді не було темою для обговорення під час зустрічі. Він наголосив, що його країна перебуває в "надзвичайній ситуації", і Німеччина, можливо, "є тією державою, яка може її зрозуміти". "Ми потребуємо Німеччину на нашому боці", - підкреслив Варуфакіс.

Протягом останнього тижня новопризначений прем’єр Греції Алексис Ципрас та Яніс Варуфакіс проводять низку зустрічей з представниками європейських країн. Крім того, грецький прем’єр висловив готовність поїхати з візитом до Росії у травні цього року. Як зазначається, президент РФ Володимир Путін запросив Ципраса на святкування 70-річчя перемоги у Великій Вітчизняній війні.

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Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах у Греції, що відбулись 25 січня, перемогла ліворадикальна політсила СИРІЗА. З обранням на посаду прем’єра її лідера Ципраса країна взяла курс на відмову від політики економії, якої вимагає ЄС, та на припинення співпраці з так званою "трійкою" кредиторів. Однак останнім часом уряд Греції дещо пом’якшив тон своїх висловлювань.