ПриватБанк оголосив винагороду 50 000 грн за упіймання одеських терористів

Як повідомила служба безпеки банку, ПриватБанк звертається до всіх одеситів з проханням повідомляти будь-яку інформацію про терористів або підозрілі об'єкти біля відділень банку в міліцію або у службу безпеки за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

“На щастя, в результаті нічного теракту біля нашого відділення в Одесі ніхто з людей не постраждав. Тим не менш сьогодні службою безпеки банку проводяться заходи з посилення захисту відділень в Одесі та інших містах України від загрози тероризму, - зазначив заступник голови правління Приватбанку Станіслав Крижанівський. - Після завершення слідчих заходів банк в найкоротші терміни відновить штатну роботу пошкодженого в результаті теракту відділення, в цілому в Одесі мережа банківського обслуговування Приватбанку працює в звичайному режимі".

Нагадаємо, 6 лютого о 3:30 ранку біля відділення Приватбанку на вул. Маршала Жукова в Одесі спрацював вибуховий пристрій, встановлений невідомими особами. В результаті вибуху відділення банку отримало незначні пошкодження - вибуховою хвилею вибито шибки, обладнання банку та грошові кошти не постраждали. Відкрито кримінальне провадження, на місці вибуху працює слідча група МВС.