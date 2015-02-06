ПриватБанк оголосив винагороду 50 000 грн за упіймання одеських терористів

11:36, 06 лютого 2015
Різне
918

ПриватБанк оголосив про виплату гарантованої винагороди в сумі 50 000 грн за будь-яку інформацію, яка допоможе затримати невідомих осіб, які встановили вибуховий пристрій біля відділення Приватбанку на вул. Маршала Жукова в Одесі.

К счастью, в результате ночного теракта возле нашего отделения в Одессе никто из людей не пострадал

Як повідомила служба безпеки банку, ПриватБанк звертається до всіх одеситів з проханням повідомляти будь-яку інформацію про терористів або підозрілі об'єкти біля відділень банку в міліцію або у службу безпеки за телефонами (056) 716-35-02 або (067) 565-12-34, електронною поштою dezhurka@pbank.com.ua а також будь-яким іншим зручним способом. Анонімність гарантується.

“На щастя, в результаті нічного теракту біля нашого відділення в Одесі ніхто з людей не постраждав. Тим не менш сьогодні службою безпеки банку проводяться заходи з посилення захисту відділень в Одесі та інших містах України від загрози тероризму, - зазначив заступник голови правління Приватбанку Станіслав Крижанівський. - Після завершення слідчих заходів банк в найкоротші терміни відновить штатну роботу пошкодженого в результаті теракту відділення, в цілому в Одесі мережа банківського обслуговування Приватбанку працює в звичайному режимі".

Нагадаємо, 6 лютого о 3:30 ранку біля відділення Приватбанку на вул. Маршала Жукова в Одесі спрацював вибуховий пристрій, встановлений невідомими особами. В результаті вибуху відділення банку отримало незначні пошкодження - вибуховою хвилею вибито шибки, обладнання банку та грошові кошти не постраждали. Відкрито кримінальне провадження, на місці вибуху працює слідча група МВС.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter