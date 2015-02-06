В Україні хочуть затвердити єдині вимоги до маркування продукції

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує внести зміни до закону про захист прав споживачів, які покликані встановити єдині вимоги до маркування продукції та усунути дублювання функцій контролюючих органів у цій сфері.

Відповідний проект закону розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

Зокрема, законопроект передбачає запровадження єдиних вимог до маркування продукції, усунення дублювання контрольних функцій органів захисту прав споживачів та органів державного ринкового нагляду, а також органів, відповідальних за харчову і нехарчову безпеку товарів і послуг.

Крім того, проект закону регламентує скасування заборони на випуск і реалізацію продукції, для якої не встановлено державних вимог.

При цьому метою прийняття законопроекту є також усунення технічних бар'єрів у торгівлі і спрощення процедури звернення споживачів за захистом своїх прав.

Читайте такожРада прийняла закон про адаптацію українських техстандартів до норм ЄСЯк повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розробило проект розпорядження, яким регламентує впровадження ряду заходів щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

Зокрема, Мінекономрозвитку планує забезпечити супровід у Верховній Раді законопроектів про створення Фонду гарантування страхових виплат, про заборону фінансових пірамід та дозвіл споживачам самостійно вибирати постачальника додаткових фінпослуг, які вимагає кредитор.