Захопивши «Амстор», «Смарт-холдинг» поставив ритейлера на межу виживання

Своїми безвідповідальними діями "Смарт-холдинг" руйнує роздрібний бізнес зі стабільними фінансовими перспективами. Про це заявив керівник мережі Олександр Вагоровський під час зустрічі з колективом м. Кременчук, повідомляє "Главком".

Олександр Вагоровський зазначив, що в 2013-2014 рр. "Амстор" мав солідну основу для подальшого зростання, проте "Смарт-холдинг" категорично відмовився виконувати взяті на себе інвестиційні зобов'язання.

За словами керівника мережі, фінансові перспективи компанії були відносно стабільними, що підтверджується даними про обсяги продажу по Україні в розрізі регіонів (за винятком зони АТО).

Олександр Вагоровський підкреслив, що до рейдерського захоплення мережа своєчасно і в повному обсязі розраховувалася з постачальниками. Проте в результаті захоплення були заблоковані рахунки ритейлера, на яких, в тому числі, знаходилися близько 50 млн. грн виручки від новорічного продажу (30 і 31 грудня).

Він також повідомив, що в 2014 році у зв'язку зі складною ситуацією на Сході України, де компанія була змушена припинити операції, з банками проводилися переговори про реструктуризацію кредитів. За інформацією Олександра Вагоровського, остання домовленість про реструктуризацію була підписана наприкінці грудня 2014 з банком ПУМБ.

"Амстор" простоює виключно через позицію "Смарт-холдингу". "Смарт" не брав і не хотів брати участь в інвестиціях, вирішенні проблемних питань. І замість того, щоб підтримати мережу, "Смарт" підштовхнув "Амстор" у прірву. Вся відповідальність за прострочені платежі перед постачальниками і банками, а також за невиплату зарплати лежить на "Смарт-рейдерах".