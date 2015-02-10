Німецька Metro Group втратила €60 млн через обвал рубля

Прибуток до сплати відсотків і податків (EBIT) німецького рітейлера Metro Group в першому кварталі 2014-2015 року, який збігається з жовтнем - груднем минулого року, скоротився на 4,6% і досяг 1,024 млрд євро.

Про це йдеться в повідомленні компанії, пише ТАСС.

У жовтні-грудні 2013 року цей показник становив 1,073 млрд євро. Негативно вплинула на показник курсова різниця валют. Зокрема, курсовий збиток станвоив близько 60 млн євро в основному через обвал рубля, зазначається в повідомленні.

Курсові різниці призвели до падіння продажів мережі магазинів Metro Cash &Carry у Східній Європі майже на 10% до 3 млрд євро. При цьому продажі в місцевій валюті, навпаки, зросли на 4,6% Втрати в євро негативно позначилися і на загальних продажах мережі, які в жовтні - грудні скоротилися на 3,6% до 8,2 млдр євро, а в локальних валютах зросли на 1,1%.

Незважаючи на це, продажі Metro Cash &Carry в Росії, підтримувані інфляцією, продемонстрували двозначне зростання, зазначається в повідомленні.

"На жаль, слабкий рубль нівелював позитивні показники в цілому по групі", - сказав голова правління Metro AG Олаф Кох, слова якого наводяться в релізі.

Зокрема, чистий прибуток Metro Group у жовтні - грудні 2014 року скоротився на 10,7% порівняно з аналогічним періодом попереднього року до 459 млн євро. Виручка за звітний період знизилася на 2,2% до 18,3 млрд євро.

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Раніше Кох в інтерв'ю WirtschaftsWoche повідомив, що Metro Group може втратити 200 млн євро операційного прибутку через обвал курсу рубля.