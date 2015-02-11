Яценюк радить підприємцям "гнати перевіряючих у шию"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав підприємців по всій країні керуватися прийнятими в Україні законами і сигналізувати про факти незаконних перевірок бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав під час розширеного засідання уряду.

«На останньому засіданні уряду ми дали чітке доручення усім органам влади щодо кадрової зміни керівників на місцях, тому що ті, хто навіть прийшли рік або півроку тому, вже пристосувалися. Зараза поширюється швидко. Усі навчилися жити за старими правилами, - сказав Яценюк. - У нас, на жаль, не читають закони. І йдеться про безпринципність, хамство і невиконання закону про заборону перевірок. Я прошу керівників облдержадміністрацій узяти це питання на контроль, а підприємців прошу одне: у шию їх гнати. За законом перевірки для малого бізнесу заборонені протягом двох років, а по решті бізнесу - до кінця першого півріччя поточного року. Вони не приходять покращувати економіку, вони за хабаром приходять. Женіть їх в шию. І я прошу міністра внутрішніх справ – у вас є гаряча лінія – нехай керівники підрозділів в областях дадуть прес-конференцію, і як тільки скарга – так одразу справа».

При цьому Яценюк нагадав, що у процесі реформ необхідні єдність, відповідальність і зміни, за які несе відповідальність кожний чиновник.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на початку січня продовжив на півроку дію мораторію на перевірки всіх суб'єктів господарювання, крім фіскальних перевірок, який був введений в серпні 2014 року.

Водночас, Кабмін дозволив Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з лютого по червень 2015 року здійснювати перевірки діяльності підприємств енергетичної сфери.

Як йдеться в постанові уряду №85-р від 9 лютого, у перелік увійшли 170 підприємств державної та приватної форми власності.