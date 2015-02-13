Депутати звільнили від ПДВ українські книги

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підготовлення, виготовлення, розповсюдження книжок та періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва)» (№1833).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 307, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається у Податковому кодексі України внести зміни до пункту 197.1.25 статті 197 ("Операції, звільнені від оподаткування"), віднісши до таких операцій постачання (передплати) та доставку періодичних видань друкованих засобів масової інформації (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, підготовлення (літературне, наукове і технічне редагування, коригування, дизайн та верстка), виготовлення (друк на папері чи запис на електронному носієві), розповсюдження книжок, у тому числі електронного контенту (крім видань еротичного характеру) вітчизняного виробництва, учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників, словників українсько-іноземної або іноземно-української мови вітчизняного виробництва на митній території України.