Абромавічус хоче призначити своїм радником колишнього віце-прем'єра Словаччини

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус планує у понеділок, 16 лютого, призначити своїм радником колишнього віце-прем'єр-міністра Словаччини Івана Міклоша.

Про це міністр повідомив під час Години питань до уряду в парламенті, передає кореспондент УНІАН.

«Своїм головним радником я призначаю у понеділок Івана Міклоша, колишнього віце-прем'єра Словаччини, який зокрема допомагатиме нам», - сказав Абромавічус.

За словами міністра, завданням нового радника буде консультування з питань економічного розвитку, промисловості і ведення бізнесу.

Читайте такожМіністр Абромавічус знайшов плюси у падінні гривніЯк повідомляв УНІАН, раніше Кабінет міністрів призначив Руслана Коржа заступником міністра економічного розвитку і торгівлі, доручивши йому опікуватися питаннями управління державною власністю і промисловою політикою.

Як підкреслили в міністерстві, новопризначений чиновник має великий досвід розробки стратегії розвитку і реформування великих компаній у різних секторах економіки (у сфері інфраструктурних проектів, авіаіндустрії, транспорту і промислового виробництва) в Україні, США, Канаді і Великій Британії.