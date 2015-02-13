ЗМІ: "Смарт холдинг" сфальсифікував документи Амстора

Як повідомляє Укррудпром, з висновку експерта видно, що були сфальсифіковані протокол загальних зборів учасників ТОВ "Амстор Трейд" від 29 грудня 2014 року, довіреність компанії "Мирамилис" (власник 100% статутного капіталу ТОВ "Амстор Трейд"), а також договори купівлі-продажу корпоративних прав.

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Висновок експерта долучений до матеріалів кримінального провадження про підробку документів і незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ "Амстор Трейд", зазначає Укррудпром.

Видання пише, що на документах було підроблено підпис директора ТОВ Дениса Дудкіна, а також відбитки печаток ТОВ "Амстор Трейд" і "Мирамилис ЛТД".

В протокол були внесені неправдиві дані про те, що загальні збори учасників ТОВ проводилося, хоча в реальності вони не проводилося.

Укррудпром повідомляє, що сфальсифікованим протоколом компанія "Мирамилис" була позбавлена корпоративних прав в організаційній структурі ТОВ "Амстор Трейд". "Мирамилис" був повністю виключений з складу учасників і позбавлений можливості здійснювати управління даною компанією.

Директором ТОВ замість Дениса Дудкіна був призначений Юрій Юдін.

Нагадаємо, в кінці 2014 року "Смарт Холдинг" заявив про відсторонення поточного керівництва групи компаній "Амстор" у зв'язку з нібито розкритими махінаціями. У відповідь міноритарний власник Володимир Вагоровський звинуватив "Смарт Холдинг" у спробі рейдерського захоплення. В результаті корпоративного конфлікту робота мережі "Амстор" була заблокована.

13 лютого в центральному офісі "Смарт Холдингу" правоохоронні органи проводять обшук.