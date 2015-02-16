Казахстан хоче цього року розширити співпрацю з Євросоюзом і вступити до СОТ

Міністр закордонних справ Казахстану Ерлан Ідрісов сподівається, що у 2015 році завершиться процес вступу Казахстану до Світової організації торгівлі (СОТ), повідомляє ИА Новости-Казахстан.

"Ми працюємо за різними напрямками, свідченням чого є успішне завершення в минулому році переговорів з Європейським союзом про нову угоду, про розширене партнерство і співробітництво та вступ Казахстану до СОТ. Ми сподіваємося, що цього року обидва процеси завершаться. 20 січня цього року ми парафували текст угоди з Європейським союзом і сподіваємося, що протягом цього року після складної бюрократичної процедури узгодження в рамках 28 країн-членів Європейського союзу нам вдасться підписати цю угоду і розпочати над нею конкретно працювати. Такі ж надії у нас великі щодо вступу до СОТ", - сказав Ідрісов у ході урядової години в мажилісі.

Читайте такожКазахстан занурився в кризу: урізає бюджет, створює резерв, заморожує генпланиТакож міністр зазначив, що "СОТ має велике політичне значення, і не тільки економічне". "Тому що це - балансир наших глобальних економічних відносин. Через СОТ ми отримаємо доступ до розгалуженої системи світової торгівлі, до її стандартів, норм та правил і такі ж правила поширюватимуться стосовно Казахстану при торгівлі з іншими країнами, тому для нас СОТ це теж - точка зростання, і ми послідовно працюємо в цьому напрямку",- додав Ідрісов.