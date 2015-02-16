НБУ вводить в обіг кольорові монети, присвячені Євромайдану і Революції Гідності (фото)

Серед них - "Євромайдан", "Небесна Сотня" і "Революція Гідності". Кожна - номіналом 5 гривень та тиражем 50 тисяч штук. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Всі монети виготовлено з нейзильберу. Скільки будуть коштувати нові монети, поки не повідомляється.

Монета "Євромайдан" присвячена протестним акціям, які відбулися в Україні протягом листопада 2013 року - лютого 2014 року.

Монета "Небесна Сотня" присвячена пам'яті Героїв Небесної Сотні.

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«Монета "Революція Гідності" присвячена громадянській мужності і патріотизму, які продемонстрували громадяни України усіх національностей, прагнучи розвивати і зміцнювати демократичну державу, конституційні принципи демократії, права і свободи людини», - сказано в повідомленні НБУ.